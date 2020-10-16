Футбол. Чемпионат Беларуси. 26-й тур

После международной паузы возвращаются на телеэкраны и баталии национального чемпионата по футболу. Сегодня в рамках 26-го тура пройдет одна игра. Это противостояние в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". В 15:30 "Слуцк" примет "Минск". Не пропустите!