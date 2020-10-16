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Футбол. Чемпионат Беларуси. 26-й тур
После международной паузы возвращаются на телеэкраны и баталии национального чемпионата по футболу. Сегодня в рамках 26-го тура пройдет одна игра. Это противостояние в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". В 15:30 "Слуцк" примет "Минск". Не пропустите!
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Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
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