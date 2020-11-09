Футбол. Чемпионат Беларуси. 28 тур

"Белшина" максимально близка к вылету из Высшей лиги. Бобруйчане дома в 28-м туре терпят разгромное поражение от "Энергетика-БГУ" - 1:5 - и отстают от идущего 14-м "Слуцка" на 6 очков. Чтобы попасть на позицию стыковых матчей, "Белшине" в любом случае нужно побеждать в двух оставшихся турах БАТЭ и "Рух" и рассчитывать, что "Слуцк" больше очков не наберет.Минское "Динамо" догоняет одноклубников из Бреста, у клубов по 48 очков - 5-я строчка у действующего чемпиона и 6-я у столичных. Владимир Хващинский на 80-й минуте принес минимальную победу в игре со "Славией" - 1:0.

Напомним, в центральном матче тура лидер БАТЭ в Солигорске разошелся миром с "Шахтером" - 1:1 - и по-прежнему опережает "горняков" на один балл. В трех очках от солигорчан "Неман" и "Торпедо-БелАЗ". Предпоследний тур пройдет после международной паузы через две недели.



