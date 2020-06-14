Футбол. Чемпионат Беларуси. "Белшина" победила "Энергетик-БГУ"

Аутсайдер чемпионата "Белшина" сенсационно побеждает "Энергетик-БГУ" в 13-м туре чемпионата страны. Дружина из Бобруйска победила "студентов" в гостях 1:0 благодаря точному удару Леонида Ковеля. Эта виктория стала первой для "Белшины" в сезоне, однако красно-черные с шестью баллами пока остаются на последнем месте турнирной таблицы.

