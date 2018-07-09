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Футбол. Чемпионат Беларуси. "Днепр" - "Ислочь" на "Беларусь 5"

"Витебск" побеждает "Гомель" и завершает первый круг футбольного чемпионата Беларуси на третьем месте. Викторию витебчанам принес точный удар Кирилла Вергейчика на 17-й минуте.

Минский "Луч" в последние мгновения матча ушел от поражения в Смолевичах 1:1.

"Слуцк" на своем поле обыграл аутсайдера турнира – "Городею" 1:0. Сегодня тур завершится встречей "Днепр" - "Ислочь".

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