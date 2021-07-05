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Футбол. "Динамо-Минск" крупно обыгрывает "Славию-Мозырь" - 4:0

Минское "Динамо" одерживает вторую победу подряд и не замечает "Славию" в матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Сенегальский форвард Аблай Мбенге стал настоящим кошмаром для мозырской команды. После того как Антон Путило открыл счет, Мбенге заколотил аж 3 мяча в ворота "славян". Итоговый счет 4:0 в пользу Минска.

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