Футбол. Евро-2020: Италия обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал

Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Австрии порадовал зрителей голами лишь в дополнительное время. На 95-й минуте счет открыл Федерико Кьеза, 10 минут спустя Маттео Пессина удвоил преимущество - 2:0. Австрийцы же отличились лишь одним мячом Калайджича на 114-й минуте. Итоговый счет - 2:1 в пользу Италии. В четвертьфинале "скуадра адзурра" встретится с победителем пары Бельгия - Португалия.