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Футбол: итоги 5-го тура Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, победив ПСЖ, 2:1. У парижан в атаке трио Месси - Неймар - Мбаппе, однако звезды смогли забить лишь один гол. Отметим успех "Интера" в игре с "Шахтером" - 2:0. Оба мяча у боснийца Джеко. Миланцы шагнули в плей-офф. Также в плей-офф, но Лиги Европы сыграет "Шериф", разгромно уступивший "Реалу", 0:3. "Боруссию" без Холанда в составе знобит - поражение 1:3 от "Спортинга" и потеря шансов на плей-офф.
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