Футбол. Кубок Беларуси. БАТЭ обыгрывает "Динамо-Минск"

Заслужили минимум ничью. Именно так главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко подытожил классико с БАТЭ в первом матче 1/4 финала Кубка страны. Счет открыли столичные, Эдгар Олехнович отличился, но Максим Скавыш восстановил паритет еще до перерыва, а во второй половине точный удар со штрафного исполнил Павел Нехайчик 2:1.Ответный матч 14 марта в Борисове. В этот же день "Торпедо" в Солигорске постарается совершить камбек после домашнего поражения от "Шахтера" 0:1. Сегодня же в прямом эфире "Беларусь 5" встреча "Динамо-Брест" - "Ислочь", начало в 19:50.