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БАТЭ примет минское "Динамо" в ответном матче четвертьфинала Кубка Беларуси
Второе классико белорусского футбола за неделю! На этот раз в Борисове. БАТЭ примет минское "Динамо" в ответном матче четвертьфинала Кубка Беларуси. В понедельник, напомним, "желто-синие" одержали волевую викторию в столице - 2:1 - и теперь "бело-синие" должны забивать минимум два мяча на "Борисов-Арене". Наставник минчан - Сергей Гуренко - не побеждал БАТЭ ни разу в карьере, "Динамо" в последний раз было сильнее оппонента из Борисова почти 5 лет назад. Удастся ли навязать борьбу сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 18:25.
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