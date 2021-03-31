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Футбол. Квалификация. ЧМ-2022. Европа
Поражение от Бельгии 0:8 в квалификационном матче к чемпионату мира 2022 не станет для белорусов катастрофой в турнирном положении. После двух туров "Белыя крылы" с тремя очками располагаются на 4-м месте в группе "И" и уже осенью попытаются подняться выше, забыв о вчерашнем провале.
До второй команды - Чехии - всего один балл плюс соперник провел на игру больше. Накануне чехи с минимальным счетом на выезде уступили Уэльсу - 0:1. Отличился за хозяев вингер "Манчестер Юнайтер" Дэниэл Джеймс после точного навеса Гарета Бэйла.
У наших восточных соседей случилась первая осечка на пути к мундиалю 2022. В напряженной борьбе сборная России уступает словакам, 1:2.
Серебряные призеры мирового форума 2018 обыграли сборную Мальты со счетом 3:0. Хорваты с шестью очками возглавили группу H. Столько же баллов у россиян, Словакия третья, Кипр на 4-й позиции. Пятая Словения, замыкает таблицу Мальта.
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