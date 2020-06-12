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Футбол. Ла Лига вернулась!

Матчем 28-го тура "Севилья" - "Бетис" возобновился чемпионат Испании, прерванный в марте из-за пандемии COVID-19. В севильском дерби победили красно-белые 2:0. Героем поединка стал полузащитник нервионцев Лукас Окампос. Аргентинец реализовал пенальти за фол Бартры на Люке де Йонге, а затем отдал голевой пас на Фернандо. "Севилья" на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги. "Бетис" - 12-й.

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