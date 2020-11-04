Виталий Лисакович впервые после перехода в "Локомотив", будучи в заявке, не вышел на поле."Железнодорожники" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с мадридским"Атлетико" - 1:1.

"Боруссия" из Менхенгладбаха на выезде растоптала донецкий “Шахтер” - 6:0. Чуть скромнее - 5:0 - "Ливерпуль" обошелся с "Атлантой". "Бавария" разобралась с "Зальцбургом2 (6:2), а "Манчестер Сити" с "Олимпиакосом" (3:0).

В гвоздевом поединке вечера "Реал" выгрыз победу у "Милана". За десять минут до конца решающий мяч забил 19-летний бразилец Родриго - 3:2.



