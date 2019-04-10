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Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Аякс" - "Ювентус" 1:1

Футбол. Лига чемпионов. Обзор ответногоматча1/4финала:"Аякс" - "Ювентус". Счет 1:1

Итогиигрового дня:
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона". 0:1
"Аякс" - "Ювентус". 1:1

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематическиеобзоры Лиги чемпионов УЕФАна телеканале"Беларусь 5"и"Беларусь 5. Интернет".

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