Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 3:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор ответногоматча1/4финала: "Барселона" - "Манчестер Юнайтед". Счет 3:0



Итогиигрового дня:

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед".3:0. Счет по итогам двух матчей 5:0

"Ювентус" - "Аякс". 1:2. Счет по итогам двух матчей 2:3



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