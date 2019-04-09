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Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Ливерпуль" - "Порту" 2:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор ответногоматча1/4финала:"Ливерпуль" - "Порту". Счет 2:0

Итогиигрового дня:
"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". 1:0
"Ливерпуль" - "Порту". 2:0

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