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Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" 0:1
Футбол. Лига чемпионов. Обзор ответногоматча1/4финала:"Манчестер Юнайтед" - "Барселона". Счет 0:1
Итогиигрового дня:
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона". 0:1
"Аякс" - "Ювентус". 1:1
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