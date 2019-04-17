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Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Порту" - "Ливерпуль" 1:4
Футбол. Лига чемпионов. Обзор ответногоматча1/4финала: "Порту" - "Ливерпуль". Счет 1:4
Итогиигрового дня:
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". 4:3.Счет по итогам двух матчей 4:4.
"Порту" - "Ливерпуль". 1:4.Счет по итогам двух матчей 1:6.
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематическиеобзоры Лиги чемпионов УЕФАна телеканале"Беларусь 5"и"Беларусь 5. Интернет".
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