Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Порту" - "Ливерпуль" 1:4

Футбол. Лига чемпионов. Обзор ответногоматча1/4финала: "Порту" - "Ливерпуль". Счет 1:4



Итогиигрового дня:

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". 4:3.Счет по итогам двух матчей 4:4.

"Порту" - "Ливерпуль". 1:4.Счет по итогам двух матчей 1:6.



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