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Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 1:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор ответногоматча1/4финала:"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". Счет 1:0

Итогиигрового дня:
"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". 1:0
"Ливерпуль"- "Порту". 2:0

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