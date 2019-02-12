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Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Аякс" - "Реал" 1:2

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча1/8 финала: "Аякс" - "Реал". Счет 1:2.

Итогиигрового дня:
"Тоттенхэм" - "Боруссия". 3:0.
"Аякс" - "Реал". 1:2.

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематическиеобзоры Лиги чемпионов УЕФАна телеканале"Беларусь 5"и"Беларусь 5. Интернет".

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