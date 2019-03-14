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Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Барселона" - "Лион" 5:1

Футбол. Лига чемпионов. Обзор ответного матча 1/8 финала: "Барселона" - "Лион". Счет 5:1.

Итоги игрового дня:
"Бавария" - "Ливерпуль". 1:3.
"Барселона" - "Лион". 5:1.

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематическиеобзоры Лиги чемпионов УЕФАна телеканале"Беларусь 5"и"Беларусь 5. Интернет".

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