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Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Лион" - "Барселона" 0:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор первого матча1/8 финала: "Лион" - "Барселона". Счет 0:0.

Итогиигрового дня:
"Лион" - "Барселона". 0:0.
"Ливерпуль" - "Бавария". 0:0.

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематическиеобзоры Лиги чемпионов УЕФАна телеканале"Беларусь 5"и"Беларусь 5. Интернет".

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