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Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ 0:2

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча1/8 финала: "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ. Счет 0:2.

Итогиигрового дня:
"Рома" - "Порту". 2:0.
"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ. 0:2.

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