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Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Шальке" - "Манчестер Сити" 2:3

Футбол. Лига чемпионов. Обзор первого матча1/8 финала: "Шальке" - "Манчестер Сити". Счет 2:3.

Итогиигрового дня:
"Атлетико" - "Ювентус". 2:0.
"Шальке" - "Манчестер Сити". 2:3.

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематическиеобзоры Лиги чемпионов УЕФАна телеканале"Беларусь 5"и"Беларусь 5. Интернет".

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