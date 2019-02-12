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Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Тоттенхэм" - "Боруссия" 3:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча1/8 финала: "Тоттенхэм" - "Боруссия". Счет 3:0.

Итогиигрового дня:
"Тоттенхэм" - "Боруссия". 3:0
"Аякс" - "Реал". 1:2

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