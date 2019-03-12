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Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Ювентус" - "Атлетико" 3:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор ответного матча 1/8 финала: "Ювентус" - "Атлетико". Счет 3:0.

Итоги игрового дня:
"Манчестер Сити" - "Шальке". 7:0.
"Ювентус" - "Атлетико". 3:0.

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематическиеобзоры Лиги чемпионов УЕФАна телеканале"Беларусь 5"и"Беларусь 5. Интернет".

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