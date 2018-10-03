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Футбол. Лига чемпионов. 2 тур. "Тоттенхэм " - "Барселона". 2-4

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча 2 тура группы В: "Тотенхем" - "Барселона". 2-4.

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