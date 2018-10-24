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Футбол. Лига чемпионов. 3 тур. "Боруссия" - "Атлетико". 4:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча 3 тура группы А: "Боруссия" - "Атлетико". 4:0

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