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Футбол. Лига чемпионов. 3 тур. "Галатасарай" - Шальке". 0:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча 3 тура группы D: "Галатасарай"  - Шальке". 0:0

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