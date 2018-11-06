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Футбол. Лига чемпионов. 4 тур. "Монако" - "Брюгге". 0-4

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча 4 тура группы А: "Монако" - "Брюгге". 0-4.

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