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Футбол. Лига чемпионов. 6 тур. "Шальке" - "Локомотив". 1:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча 6тура группы D: "Шальке" - "Локомотив". Счет 1:0.

Итоги игрового дня:
Группа А
"Монако" - "Боруссия". 0:2.
"Брюгге" - "Атлетико". 0:0.

Группа В
"Барселона" - "Тоттенхэм". 1:1.
"Интер" - ПСВ. 1:1.

Группа С
"Ливерпуль" - "Наполи". 1:0.
"Црвена Звезда" - ПСЖ. 1:4.

Группа D
"Шальке" - "Локомотив". 1:0.
"Галатасарай" - "Порту". 2:3.

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