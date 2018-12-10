Футбол. Лига чемпионов. 6 тур. "Шальке" - "Локомотив". 1:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча 6тура группы D: "Шальке" - "Локомотив". Счет 1:0.



Итоги игрового дня:

Группа А

"Монако" - "Боруссия". 0:2.

"Брюгге" - "Атлетико". 0:0.



Группа В

"Барселона" - "Тоттенхэм". 1:1.

"Интер" - ПСВ. 1:1.



Группа С

"Ливерпуль" - "Наполи". 1:0.

"Црвена Звезда" - ПСЖ. 1:4.



Группа D

"Шальке" - "Локомотив". 1:0.

"Галатасарай" - "Порту". 2:3.



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