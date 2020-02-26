Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" громит "Челси", "Наполи" и "Барселона" сыграли вничью

"Бавария" практически в четвертьфинале. В первом матче одной восьмой финала Лиги чемпионов лучшая команда Германии разгромила в Лондоне "Челси", 3:0. Дубль оформил Серж Гнабри, точку в игре поставил поляк Роберт Левандовски.

В Италии встречались "Наполи" и "Барселона". Этот матч оказался менее богатым на голевые моменты, но команды сумели отличиться по разу. В середине первого тайма Дрис Мертенс открыл счет. Мяч стал для бельгийца 121-м в форме неаполитанцев, и он в одном точном ударе от звания лучшего бомбардира в истории клуба. На 57-й минуте "Барселона" отыгралась. Гризманн, 1:1.