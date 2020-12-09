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Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. Заключительный тур
Германия
"Лейпциг" и "Лацио" шагнули в плей-офф футбольной Лиги чемпионов. В заключительном туре группового этапа немецкий клуб дома обыграл прямого конкурента за путевку в нокаут-раунд - "Манчестер Юнайтед". К 69-й минуте "быки" вели 3:0, а в концовке британцы смогли вернуть интригу, забив на 80-й и 82-й. 3 мяч вывел бы в плей-офф именно "манкинианцев", но он не состоялся. 3:2 - "Лейпциг" продолжит выступление в Лиге чемпионов, "Манчестер" - в Лиге Европы.
Франция
Параллельный матч группы Н - "Пари Сен-Жермен" - "Башакшехир" - завершился расистким скандалом. По неофициальным данным, резервный судья оскорбил ассистента главного тренера турецкой команды, футболисты обоих клубов покинули поле и не вернулись на газон. Произошел инцидент на 13-й минуте, встреча будет доиграна сегодня. Победа вернет парижан на первое место в группе.
Италия
"Лацио" хватило и ничьей с "Брюгге" - 2:2, чтобы финишировать вторым в квартете F, бельгийцы третьи, а на вершине четверки - дортмундская "Боруссия".
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