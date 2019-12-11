3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Футбол. Лига чемпионов. Групповой раунд. Прямые трансляции на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет"
"Наполи" громит "Гент" 4:0, выходит в плей-офф Лиги чемпионов, но при этом Карло Анчелотти уволен руководством итальянского клуба с поста главного тренера. Преемником Анчелотти называют Гаттузо.
"Ливерпуль" в Австрии победил "Зальцбург" 2:0.
Идет дальше и "Челси" - команда Лэмпарда накануне справилась с "Лиллем" 2:1.
С первого же места квартета H в плей-офф шагнула "Валенсия", 1:0 обыграв "Аякс".
"Зенит" провалил последний тур, на выезде уступив "Бенфике" 0:3, португальцы в нокаут-раунде.
Собственно, как и "Лейпциг", сыгравший вничью с "Лионом" - 2:2.
В квартете F "Интер" уступил второму составу "Барселоны" дома 1:2, Фати забил победный гол.
"Нерадзурри" отправились в Лигу Европы.
А компанию "Барсе" в плей-офф составит "Боруссия", в Дортмунде местные футболисты победили "Славию" 2:1. Сегодня групповая стадия турнира завершится, выделим "Байер" и "Ювентус".
Обзоры всех матчей Лиги чепионов УЕФА смотрите на нашем сайте.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов