Футбол. Лига чемпионов. Групповой раунд. Прямые трансляции на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет"

"Наполи" громит "Гент" 4:0, выходит в плей-офф Лиги чемпионов, но при этом Карло Анчелотти уволен руководством итальянского клуба с поста главного тренера. Преемником Анчелотти называют Гаттузо.



"Ливерпуль" в Австрии победил "Зальцбург" 2:0.



Идет дальше и "Челси" - команда Лэмпарда накануне справилась с "Лиллем" 2:1.



С первого же места квартета H в плей-офф шагнула "Валенсия", 1:0 обыграв "Аякс".



"Зенит" провалил последний тур, на выезде уступив "Бенфике" 0:3, португальцы в нокаут-раунде.



Собственно, как и "Лейпциг", сыгравший вничью с "Лионом" - 2:2.



В квартете F "Интер" уступил второму составу "Барселоны" дома 1:2, Фати забил победный гол.



"Нерадзурри" отправились в Лигу Европы.



А компанию "Барсе" в плей-офф составит "Боруссия", в Дортмунде местные футболисты победили "Славию" 2:1. Сегодня групповая стадия турнира завершится, выделим "Байер" и "Ювентус".



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