Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль" повторно обыграл "Лейпциг"

"Ливерпуль" после победы 2:0 над "Лейпцигом" в первом матче с таким же счетом празднует викторию на "Пушкаш Арене", где считался номинальным хозяином. Мохамед Салах и Садио Мане провели по мячу во втором тайме. Ранее, напомним, в четвертьфинал пробились "Порту" и дортмундская "Боруссия". Жеребьевка 19 марта пройдет в Ньоне.