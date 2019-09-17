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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Тур 1. "Аякс" - "Лилль" 3:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча группового этапа: "Аякс" - "Лилль". Счет 3:0

Итоги игрового дня:
"Лион" - "Зенит" 1:1
"Челси" - "Валенсия" 0:1
"Интер" - "Славия Прага" 1:1
"Наполи" - "Ливерпуль" 2:0
"Аякс" - "Лилль" 3:0
"Зальцбург" - "Генк" 6:2
"Боррусия Д" - "Барселона" 0:0

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФА на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

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