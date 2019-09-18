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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Тур 1. "Олимпиакос" - "Тоттенхэм" 2:2
Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча группового этапа: "Олимпиакос" - "Тоттенхэм". Счет 2:2
Итоги игрового дня:
"Брюгге" - "Галатасарай" 0:0
"Байер" - "Локомотив" 1:2
ПСЖ - "Реал Мадрид" 3:0
"Бавария" - "Црвена Звезда" 3:0
"Атлетико М" - "Ювентус" 2:2
"Шахтер Д" - "Манчестер Сити" 0:3
"Динамо Загреб" - "Аталанта" 4:0
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФА на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".
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