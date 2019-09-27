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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Тур 2. "Барселона" - "Интер" 2:1
Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча второго тура группового этапа: "Барселона" - "Интер". 2:1
Итоги игрового дня:
"Славия Прага" - "Боррусия Д" 0:2
"Генк" - "Наполи" 0:0
"Ливерпуль" - "Зальцбург" 4:3
"Лилль" - "Челси" 1:2
"Зенит" - "Бенфика" 3:1
"Валенсия" - "Аякс" 0:3
"Барселона" - "Интер" 2:1
"РБ Лейпциг" - "Лион" 0:2
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФА на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".
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