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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Тур 2. "Црвена Звезда" - "Олимпиакос" 3:1

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча второго тура группового этапа: "Црвена Звезда" - "Олимпиакос". 3:1

Итоги игрового дня:

"Аталанта" - "Шахтер Д" 1:2

"Реал Мадрид" - "Брюгге" 2:2

"Манчестер Сити" - "Динамо Загреб" 2:0

"Црвена Звезда" - "Олимпиакос" 3:1

"Локомотив" - "Атлетико М" 0:2

"Тоттенхэм" - "Бавария" 2:7

"Ювентус" - "Байер" 3:0

"Галатасарай" - ПСЖ 0:1


Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФА на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

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