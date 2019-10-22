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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Тур 3. "Атлетико М" - "Байер" 1:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча группового этапа: "Атлетико М" - "Байер". Счет 1:0

Итоги игрового дня:

"Шахтер Д" - "Динамо Загреб" 2:2
"Атлетико М" - "Байер" 1:0
"Манчестер Сити" - "Аталанта" 5:1
"Галатасарай" - "Реал Мадрид" 0:1
"Олимпиакос" - "Бавария" 2:3
"Брюгге" - ПСЖ 0:5
"Тоттенхэм" - "Црвена Звезда" 5:0
"Ювентус" - "Локомотив" 2:1

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФА на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

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