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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Тур 3. "Бенфика" - "Лион" 2:1

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча группового этапа: "Бенфика" - "Лион". Счет 2:1

Итоги игрового дня:

"Аякс" - "Челси" 0:1
"РБ Лейпциг" - "Зенит" 2:1
"Славия" - "Барселона" 1:2
"Ред Булл" - "Наполи" 2:3
"Генк" - "Ливерпуль" 1:4
"Интер" - "Боррусия" 2:0
"Лилль" - "Валенсия" 1:1
"Бенфика" - "Лион" 2:1

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФА на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

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