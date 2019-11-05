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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Тур 4. "Аталанта" - "Манчестер Сити" 1:1

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча группового этапа: "Аталанта" - "Манчестер Сити". Счет1:1

Итоги игрового дня:
"Бавария" - "Олимпиакос" 2:0
"Локомотив" - "Ювентус" 1:2
"Црвена Звезда" - "Тоттенхэм" 0:4
"Байер" - "Атлетико М" 2:1
ПСЖ - "Брюгге" 1:0
"Аталанта" - "Манчестер Сити" 1:1
"Динамо Загреб" - "Шахтер Д" 3:3
"Реал Мадрид" - "Галатасарай" 6:0

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФА на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

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