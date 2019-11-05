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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Тур 4. "Челси" - "Аякс" 4:4
Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча группового этапа: "Челси" - "Аякс". Счет4:4.
Итоги игрового дня:
"Барселона" - "Славия" 0:0
"Зенит" - "РБ Лейпциг" 0:2
"Ливерпуль" - "Генк" 2:1
"Наполи" - "Ред Булл" 1:1
"Валенсия" - "Лилль" 4:1
"Лион" - "Бенфика" 3:1
"Челси" - "Аякс" 4:4
"Боррусия" - "Интер" 3:2
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФА на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".
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