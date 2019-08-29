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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. "Славия" - ЧФР "Клуж" 1:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча плей-офф: "Славия" - ЧФР "Клуж". Счет 1:0

Итоги игрового дня:
"Брюгге" - ЛАСК. 2:1
"Аякс" - АПОЭЛ.2:0

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФА на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

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