ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф. "Црвена Звезда" - "Янг Боиз" 1:1

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча плей-офф: "Црвена Звезда" - "Янг Боиз". Счет 1:1, по итогам двух матчей - 3:3.

Итоги игрового дня:
"Краснодар" - "Олимпиакос" 1:2
"Русенборг" - "Динамо Загреб" 1:1

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФАна телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все