Футбол. Лига чемпионов в эфире "Беларусь 5"

Футбольная Лига чемпионов сегодня узнает имена двух первых четвертьфиналистов турнира. "Беларусь 5" в 22:55 начнет трансляцию ответной встречи 1/8 финала между "Ювентусом" и "Порту". В первой встрече сильнее "драконы", 2:1. В это же время на "Беларусь 5. Интернет" - поединок "Боруссия" Дортмунд – "Севилья". В роли отыгрывающихся андалузцы, ведь в первом матче "Боруссия" победила, 3:2.