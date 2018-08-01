Футбол. Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. "Динамо-Минск"- ДАК завтра на "Беларусь 5"

О недооценки соперника речи быть не может! Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко перед ответным матчем 2-го раунда квалификации Лиги Европы со словацким ДАКом подчеркнул, что на выезде белорусам удалось добыть комфортное преимущество 3:1 за счет дисциплины и организации игры.

Итак, ответная игра пройдет завтра на столичном стадионе "Динамо". Прямая трансляция встречи начнется в 18:50 на телеканале "Беларусь 5". Напомним, победитель двухматчевого противостояния в третьем раунде сыграет с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.