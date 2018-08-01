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Футбол. Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. "Динамо-Минск"- ДАК завтра на "Беларусь 5"
О недооценки соперника речи быть не может! Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко перед ответным матчем 2-го раунда квалификации Лиги Европы со словацким ДАКом подчеркнул, что на выезде белорусам удалось добыть комфортное преимущество 3:1 за счет дисциплины и организации игры.
Итак, ответная игра пройдет завтра на столичном стадионе "Динамо". Прямая трансляция встречи начнется в 18:50 на телеканале "Беларусь 5". Напомним, победитель двухматчевого противостояния в третьем раунде сыграет с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.
Тем временем Минское "Динамо" покинул защитник Юрий Остроух. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. В составе "бело-синих" Остроух провел два с половиной года, в 65 матчах он забил два мяча и отдал три результативные передачи. Защитник уже пополнил ряды футбольного клуба "Минск".
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