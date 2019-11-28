Футбол. Лига Европы. Групповой раунд

Сегодня любителей футбола ждет 5-й тур групповой стадии Лиги Европы. Телеканал "Беларусь 5" покажет три игры в прямом эфире. В 18:50 следите за противостоянием "Краснодара" и "Базеля", следом в режиме онлайн игра "Истанбул" - "Рома". А в 22:50 начнется поединок "Мальме" - "Динамо-Киев". "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Астаной" на выезде.