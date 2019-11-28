3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Футбол. Лига Европы. Групповой раунд
Сегодня любителей футбола ждет 5-й тур групповой стадии Лиги Европы. Телеканал "Беларусь 5" покажет три игры в прямом эфире. В 18:50 следите за противостоянием "Краснодара" и "Базеля", следом в режиме онлайн игра "Истанбул" - "Рома". А в 22:50 начнется поединок "Мальме" - "Динамо-Киев". "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Астаной" на выезде.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов