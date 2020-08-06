3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Футбол. Лига Европы. Определились первые четвертьфиналисты
"Интер", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген" и донецкий "Шахтер". Накануне определились первые четвертьфиналисты Лиги Европы. Судьба путевки в третий раунд в паре "Интер" - "Хетафе" решалась по итогам одной встречи на нейтральном стадионе в немецком Гельзенкирхене. Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен принесли викторию 2:0 "нейрадзури". "Манчестер Юнайтед" после разгромной победы 5:0 в Австрии минимально обыгрывает ЛАСК дома - 2:1. Джесси Лингард и Антони Марсьяль отличились за "манкунианцев". Донецкий "Шахтер" добивает "Вольфсбург" в концовке домашнего матча. Три мяча забиты за четыре минуты - 3:0. Причем украинцы были сильнее и в Германии -2:1."Копенгаген" в Дании не оставляет шансов турецкому "Истанбулу" - 3:0 - и проходит в финал восьми по сумме двух встреч. В первой турки были сильнее 1:0.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов