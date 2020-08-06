Футбол. Лига Европы. Определились первые четвертьфиналисты

"Интер", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген" и донецкий "Шахтер". Накануне определились первые четвертьфиналисты Лиги Европы. Судьба путевки в третий раунд в паре "Интер" - "Хетафе" решалась по итогам одной встречи на нейтральном стадионе в немецком Гельзенкирхене. Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен принесли викторию 2:0 "нейрадзури". "Манчестер Юнайтед" после разгромной победы 5:0 в Австрии минимально обыгрывает ЛАСК дома - 2:1. Джесси Лингард и Антони Марсьяль отличились за "манкунианцев". Донецкий "Шахтер" добивает "Вольфсбург" в концовке домашнего матча. Три мяча забиты за четыре минуты - 3:0. Причем украинцы были сильнее и в Германии -2:1."Копенгаген" в Дании не оставляет шансов турецкому "Истанбулу" - 3:0 - и проходит в финал восьми по сумме двух встреч. В первой турки были сильнее 1:0.



