Футбол. Лига Европы. Определились все участники плей-офф

Определились все 32 участника плей-офф футбольной Лиги Европы. Среди этих клубов лишь один клуб из России - "Краснодар" - белорусского защитника Александра Мартыновича оказался в нокаут-раунде, финишировав третьим в групповом этапе Лиги чемпионов. ЦСКА же нашего тренера Виктора Гончаренко завершает турнир поражением от "Динамо" в Загребе 1:3 и с тремя баллами остается на дне квартета К.



Хорваты финишировали первыми, вторую путевку в евровесну взял "Вольфсберг" из Австрии, обыграв дома 1:0 голландский "Фейеноорд".



"Реал Сосьедад" выходит в плей-офф в компенсированное время заключительного тура. Испанцы вырвали ничью в противостоянии с лидером группы F - "Наполи" - 1:1.



При таком раскладе в случае успеха в матче с аутсайдером четверки - хорватской "Риекой" - вторым стал был голландский АЗ, но клуб из Алкмара неожиданно уступил 1:2 также в добавленное время.



