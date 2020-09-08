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Футбол. Лига наций. Литва сенсационно обыгрывает Албанию

Cборная Литвы по футболу в рамках Лиги наций сенсационно обыгрывает Албанию в гостях, 1:0. Таким образом в 4-й группе дивизиона С, где выступают также белорусы, квартет сборных набрал по три балла по итогам двух туров.

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